Dinamo u (ne)očekivanim problemima, mogao bi uskoro ostati bez dva jako važna igrača!

AP Photo/Darko Bandic via Guliver

Dinamo bi se uskoro mogao suočiti s problemima zbog Afričkog kupa nacija, koji se održava od 21. prosinca do 18. siječnja u Maroku.

Klub bi mogao ostati bez jako važnog dvojca, Ismaela Bennacera i Mounsefa Bakrara, koji su se našli na prošlom popisu alžirskog izbornika, a očekuje se da će biti i na finalnom popisu za turnir.

Dinamo 14. prosinca ide u goste kod Slaven Belupa, šest dana kasnije igra protiv Lokomotive, a Mario Kovačević u tim utakmicama vjerojatno neće moći računati na alžirski dvojac.

S obzirom na to da je Alžir među favoritima za osvajanje AFCON-a (finale 18. siječnja), moguće je da se Bennacer i Bakrar ne vrate na vrijeme za zimske pripreme, uključujući prvu utakmicu Europske lige protiv FCSB-a 22. siječnja.

Afrički kup nacija ekskluzivno možete pratiti na kanalima Sport Kluba.

