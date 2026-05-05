Dinamo u dvije generacije osvojio Kup, jedna titula pripala Rudešu

U kategoriji pionira Dinamo je u finalu svladao Istru 2:0, a oba pogotka postigao je Gabriel Hrmić, koji je bio ključna figura susreta.

I juniorska momčad Dinama osvojila je naslov, pobijedivši Slaven Belupo 2:0. Utakmica je dugo bila bez golova, a onda je u samoj završnici Kalojan Božkov dvama brzim pogocima donio trofej zagrebačkom klubu.

U kadetskom finalu slavio je Rudeš, koji je nakon 1:1 u regularnom dijelu bio bolji od Osijeka poslije jedanaesteraca. Za Osijek je pogodio Lovro Tadić, a za Rudeš Leon Bevanda, dok su Zagrepčani bili precizniji u raspucavanju i tako došli do trofeja.