Dinamo u čast Nikole Pokrivača pokreće memorijal i stipendiju za mlade sportaše

xNLeGouicxFEPx via Guliver

Na Veliki petak, 18. travnja 2025., hrvatski je nogomet ostao bez jednog od svojih najprepoznatljivih lica.

Nikola Pokrivač, bivši hrvatski reprezentativac i igrač Dinama te brojnih domaćih i stranih klubova, prerano je preminuo, ostavivši dubok pečat među suigračima, navijačima i svima koji su ga poznavali.

Godinu dana kasnije, na datum njegove smrti, 18. travnja 2026., Dinamo i Rijeka – dva kluba čiji je dres u svojoj bogatoj karijeri Nikola nosio – susrest će se u derbiju HNL-a, koji se igra na Stadionu Maksimir u subotu u 16 sati.

Tim povodom, Nikolini prijatelji u suradnji s Dinamovom zakladom Nema predaje pokreću Memorijal Nikola Pokrivač, koji će se održati od 17. do 19. travnja u Zagrebu. U sklopu Memorijala bit će pokrenuta i Stipendija „Nikola Pokrivač“, usmjerena na financijsku potporu mladim, talentiranim sportašima iz ruralnih dijelova Hrvatske.

Memorijal započinje u petak, 17. travnja, utakmicom Futsal Dinama i HMNK Rijeke u Sutinskim vrelima, u sklopu posljednjeg kola redovnog dijela HMNL, čime simbolično počinje trodnevni program posvećen Nikoli.

Središnji događaj održat će se u subotu, 18. travnja, u Maksimiru, gdje će igrači Dinama i Rijeke na teren izaći u majicama posvećenima Nikoli Pokrivaču.

Završnica Memorijala održat će se u nedjelju, 19. travnja, na terenu Klinček u Kušlanovoj ulici u sklopu GOAT lige, gdje će se u revijalnoj utakmici susresti Legende Dinama i Legende hrvatske nogometne reprezentacije.

Sredstva za Stipendiju „Nikola Pokrivač“ prikupljat će se tijekom sva tri dana Memorijala, putem izravnih donacija posjetitelja, ali i kasnije, putem aukcija potpisanih dresova te prodaje limitirane serije memorijalnih čaša s likom Nikole Pokrivača.

Memorijal Nikola Pokrivač zamišljen je kao trajna inicijativa koja iz sjećanja na bivšeg hrvatskog reprezentativca stvara novu vrijednost. Kroz stipendije, mladim sportašima iz manjih sredina želi se omogućiti kontinuitet treniranja, pristup opremi i uvjetima koji često nisu dostupni, sve s ciljem kako bi talent i rad, a ne okolnosti, odlučivali o njihovom sportskom putu.

Više informacija o programu Memorijala bit će objavljeno uskoro, prenose iz Dinama.