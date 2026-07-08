Dinamo svladao viceprvaka Slovenije: Stojković ušao s klupe, zabio nakon šest sekundi, pa onda oduševio majstorijom

Plavi su do vodstva stigli odmah na otvaranju drugog dijela kada je Dion Drena Beljo zatresao mrežu nakon odlične individualne akcije.

Dinamo prodao veznjaka za višemilijunski iznos

Na 2:0 povisio je Luka Stojković, kojem je za pogodak trebalo svega šest sekundi nakon ulaska u igru. Isti je igrač u 85. minuti sjajnim je pogotkom povećao vodstvo Dinama na 3:1.

Koper je preko Kamila Manserija i Benjamina Adrovića uspio dvaput smanjiti zaostatak, no posljednju riječ imao je Fran Topić, koji je u sudačkoj nadoknadi postavio konačnih 4:2.

Susret je obilježio i povratak Mislava Oršića na maksimirski travnjak, gdje je prvi put zaigrao nakon povratka u Dinamo.