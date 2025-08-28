Dinamo saznao sve protivnike u Europskoj ligi

Podijeli :

Luka Kolanović CROPIX

Hrvatska će u ovoj sezoni imati dva kluba u europskim natjecanjima, Dinamo koji se izravno plasirao u grupnu fazu Europske lige, te Rijeku koja će igrati Konferencijsku ligu nakon što je u play-offu Europske lige s ukupnih 5:1 poražena od PAOK-a. Podsjetimo, Riječani su u prvoj utakmici na Rujevici pobijedili 1:0, no u Solunu su doživjeli težak poraz 5:0.

Po prvi put ždrijeb skupina Europske lige i Konferencijske lige održat će se u sklopu jednog događaja, u petak, 29. kolovoza u 13 sati, u Grimaldi Forumu u Monaku. Završetkom kvalifikacija poznata su sva imena 36 klubova koji će nastupiti u Europskoj ligi, među kojima je i Dinamo, koji je ove sezone direktno izborio mjesto u ovom natjecanju.

Zahvaljujući visokom europskom koeficijentu, Dinamo je smješten u prvi pot. Svaki klub će iz četiri jakosne skupine dobiti po dva protivnika – jednog će ugostiti, a kod drugoga će igrati u gostima.

Evo raspodjele potova:

POT 1

Roma

Porto

Rangers

Feyenoord

Lille

Dinamo Zagreb

Betis

Red Bull Salzburg

Aston Villa

POT 2

Fenerbahče

Braga

Crvena zvezda

Lyon

PAOK

Viktoria Plzen

Ferencvaros

Celtic

Maccabi Tel Aviv

POT 3

Young Boys

Basel

Midtjylland

Freiburg

Ludogorec

Nottingham Forest

Sturm Graz

FCSB

Nica

POT 4

Bologna

Celta Vigo

Stuttgart

Panathinaikos

Malmo

Genk

Go Ahead Eagles

Utrecht

Brann Bergen