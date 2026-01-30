Dinamo saznao protivnika u doigravanju za osminu finala Europa lige

30. sij 2026
Održan je ždrijeb za play-off osmine finale Europske lige u kojem je sudjelovao i Dinamo. U ždrijebu su sudjelovale momčadi koje su u ligaškoj fazi Europske lige završile od devetog do 24. mjesta, dok se osam najboljih izravno plasiralo u osminu finala. Nositelji prvu utakmicu igraju u gostima. Dinamo je imao mogućnost biti izvučen s Genkom ili Bolognom, a ždrijeb im je odredio Belgijce...

Dinamo je u doigravanju za osminu finala Europa lige izvučen protiv Genka. Prvi susret igrat će se u četvrtak 19. veljače, dok je uzvrat na rasporedu tjedan dana kasnije. Već je ranije bilo poznato da će Dinamo prvu utakmicu igrati na domaćem terenu, a uzvrat u gostima.

Svi parovi:

Ludogorec – Ferencváros

Panathinaikos – Viktoria Plzeň

GNK Dinamo – Genk

PAOK – Celta

Celtic – Stuttgart

Fenerbahče – Nottingham Forest

Brann – Bologna

Lille – Crvena Zvezda

