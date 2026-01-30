Dinamo saznao protivnika u doigravanju za osminu finala Europa lige

Održan je ždrijeb za play-off osmine finale Europske lige u kojem je sudjelovao i Dinamo. U ždrijebu su sudjelovale momčadi koje su u ligaškoj fazi Europske lige završile od devetog do 24. mjesta, dok se osam najboljih izravno plasiralo u osminu finala. Nositelji prvu utakmicu igraju u gostima. Dinamo je imao mogućnost biti izvučen s Genkom ili Bolognom, a ždrijeb im je odredio Belgijce...
Dinamo je u doigravanju za osminu finala Europa lige izvučen protiv Genka. Prvi susret igrat će se u četvrtak 19. veljače, dok je uzvrat na rasporedu tjedan dana kasnije. Već je ranije bilo poznato da će Dinamo prvu utakmicu igrati na domaćem terenu, a uzvrat u gostima.
Svi parovi:
Ludogorec – Ferencváros
Panathinaikos – Viktoria Plzeň
GNK Dinamo – Genk
PAOK – Celta
Celtic – Stuttgart
Fenerbahče – Nottingham Forest
Brann – Bologna
Lille – Crvena Zvezda
