Dinamo šalje stopera na posudbu: Povratak u formu nakon ozljede tražit će u Francuskoj

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Dinamov stoper Raul Torrente karijeru će nastaviti u Francuskoj. Kako doznaju Sportske novosti, 24-godišnji Španjolac odlazi na jednogodišnju posudbu u Le Mans, gdje će pokušati uhvatiti kontinuitet i vratiti se na razinu na kojoj je bio prije teške ozljede.

Torrente će novu priliku tražiti u Ligue 1, dok trener Dinama Mario Kovačević trenutačno na stoperskim pozicijama može računati prvenstveno na Scotta McKennu, Sergija Domíngueza, Niku Galešića i Stipu Radeljića.

Teška ozljeda udaljila ga od terena

Španjolski branič teško se ozlijedio u svibnju prošle godine u derbiju protiv Hajduka. Nakon duela s Markom Livajom nezgodno je doskočio, a liječnički pregledi potvrdili su rupturu prednjeg križnog ligamenta.

Do tada je bio jedan od standardnih prvotimaca Modrih, no ozljeda ga je udaljila od terena gotovo godinu dana. Vratio se tek pred kraj prošle sezone, u utakmici protiv Lokomotive.

Kovačević ga ove sezone nije koristio, iako je Torrente bio na klupi u prvenstvenom susretu protiv Slaven Belupa. Posudba u Francusku trebala bi mu omogućiti veću minutažu i povratak u natjecateljski ritam.

Torrente je u Dinamo stigao u ljeto 2024. godine iz Granade. Za zagrebački klub dosad je upisao 30 nastupa, postigao dva pogotka i dodao jednu asistenciju.

Le Mans se vratio u Ligue 1

Sljedećih godinu dana provest će u Le Mansu, klubu koji je prošle sezone izborio povratak u najviši rang francuskog nogometa nakon čak 16 godina.

Le Mans je promociju izborio drugim mjestom u Ligue 2 sa 62 boda, pet manje od prvoplasiranog Troyesa. Torrente će tako dobiti priliku ponovno igrati na najvišoj razini, ali i dokazati da je teška ozljeda koljena iza njega.