Dinamo promijenio raspored prodaje karata za derbi s Hajdukom

Hajduk i Dinamo u subotu od 17 sati na Poljudu igraju prvi derbi ove sezone u 7. kolu SuperSport HNL-a.
Oba kluba nakon šest kola imaju po 13 bodova i izdvojila su se na vrhu ljestvice.
Hajduk je već rasprodao sve ulaznice za svoje navijače, dok Dinamo tek kreće s prodajom preostalog dijela svog kontingenta prema novom rasporedu koji je klub objavio.
“GNK Dinamo je tražio i iznimno dobio dozvolu da prodaje ulaznice za gostovanje u Splitu dan prije utakmice te zbog toga mijenjamo raspored prodaje. U ovom trenutku prodano je oko 1050 ulaznica za navijače Dinama.
Novi raspored prodaje ulaznica za utakmicu Hajduk – Dinamo:
- Srijeda 17.9. od 9 do 19 sati za vlasnike godišnjih ulaznica
- Četvrtak 18.9. od 11 do 19 sati za članove kluba
- Petak 19.9. od 11 do 19 sati slobodna prodaja”
