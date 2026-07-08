Dinamo prodao veznjaka za višemilijunski iznos

Dinamo je realizirao prvi izlazni transfer ovog ljeta. Marko Soldo napustio je Maksimir i karijeru će nastaviti u češkoj Sigmi Olomouc.
Prema navodima Sportskih novosti, Modri će za 22-godišnjeg veznjaka dobiti dva milijuna eura, uz moguće bonuse do dodatnih 800 tisuća eura. U ugovor je uključen i postotak od buduće prodaje.
Soldo je prošlog ljeta stigao u Dinamo iz Osijeka za milijun eura, a u jednoj sezoni u plavom dresu upisao je 34 nastupa, tri pogotka i jednu asistenciju.
Zbog velike konkurencije u veznom redu klub je odlučio prihvatiti ponudu za igrača koji nije imao status prvotimca.
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