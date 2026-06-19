Dinamo predstavio dosad neviđen model godišnje ulaznice

Nova godišnja ulaznica vrijedit će za sve Dinamove domaće utakmice tijekom sezone, i to ne samo na Maksimiru nego i na stadionu u Kranjčevićevoj ulici nakon što se ondje u drugom dijelu sezone budu igrale utakmice. Uključene su prvenstvene utakmice, Hrvatski kup, europska pretkola i ligaška faza UEFA-inih natjecanja te prijateljski susreti, dok će vlasnici imati i pravo prvokupa za utakmice europske nokaut-faze.

Prodaja će se odvijati u nekoliko faza. Od 1. do 5. srpnja aktualni vlasnici godišnjih ulaznica moći će obnoviti svoja mjesta, a 6. i 7. srpnja bit će im omogućena promjena pozicije na stadionu. Dan kasnije na red dolaze vlasnici ulaznica iz dodatnog kontingenta za Zapad dolje, dok će preostale godišnje ulaznice, ako ih bude, od 9. srpnja biti dostupne svim ostalim članovima kluba.

Dinamo je objavio i model korištenja godišnjih ulaznica nakon preseljenja dijela domaćih utakmica u Kranjčevićevu ulicu. Navijači neće trebati kupovati nove ulaznice jer će postojeće vrijediti i na novom stadionu, ali za odgovarajuće sektore. Vlasnici godišnjih ulaznica za Zapad dolje na Maksimiru u Kranjčevićevoj će moći koristiti mjesta na tribini Zapad ili u središnjem dijelu tribine Istok, dok će vlasnici godišnjih ulaznica za Sjever dolje imati pristup tribini Jug ili južnom dijelu tribine Istok. Klub će naknadno objaviti detaljan raspored mjesta za utakmice koje će se igrati u Kranjčevićevoj.

Godišnje ulaznice za novu sezonu bit će dostupne u digitalnom obliku. Navijači koji žele tiskanu verziju moći će je dobiti uz nadoplatu od pet eura, a ispis će biti moguć na Ticket pointu tijekom domaćih utakmica uz isključivo bezgotovinsko plaćanje.