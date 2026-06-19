Dinamo predstavio dosad neviđen model godišnje ulaznice

Dinamo je objavio detalje prodaje godišnjih ulaznica za sezonu 2026./27., koja počinje 1. srpnja u 9 sati i odvijat će se isključivo putem interneta. Pravo kupnje imaju samo članovi kluba s važećim članstvom za 2026. godinu.
Dinamo je objavio detalje prodaje godišnjih ulaznica za sezonu 2026./27., koja počinje 1. srpnja u 9 sati i odvijat će se isključivo putem interneta. Pravo kupnje imaju samo članovi kluba s važećim članstvom za 2026. godinu.
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