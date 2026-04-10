Dinamo predstavio četvrti dres za sljedeću sezonu: ‘Neka živi Dinamo i majka Hrvatska!’

GNK Dinamo Zagreb

Nogometni klub Dinamo predstavio je konačan izgled četvrtog dresa za sljedeću sezonu, a posebnost je što su ga po prvi put u povijesti birali članovi i navijači.

Pobjednički dizajn pod nazivom “Povijest”, čiji je autor Luka Lončarek, inspiriran je spomenikom kralju Tomislavu te simbolizira spoj kulture i identiteta Zagreba i Hrvatske.

“Kada smo pokrenuli projekt izbora četvrtog dresa GNK Dinamo, znali smo da ovo nije obična anketa. Bila je to prava dizajnerska avantura – poziv svim kreativcima iz Hrvatske da osmisle dres koji će nositi plavi grb. Stiglo je 858 prijava, a stručni žiri odabrao je 32 finalista prema kriterijima poput Dinamovog identiteta, originalnosti, emotivne snage i tehničke primjenjivosti.

Nakon što ste izabrali pobjednika, dizajn je proslijeđen Castoreovom timu na detaljnu tehničku i regulatornu provjeru. Castore nije samo brend koji stavlja logo na dres – oni su odgovorni za usklađenost svakog odjevnog predmeta s pravilima SuperSport HNL-a, UEFA-e i međunarodnih propisa o zaštiti intelektualnog vlasništva, kao i za to da dres bude moguće proizvesti u svim veličinama i za sve rodne kategorije. Rezultat te provjere bila je lista konkretnih napomena za odabrani dizajn. Važno je napomenuti kako se nije se radilo o promjeni koncepta, nego o tehničkim usklađivanjima koja su preduvjet da dres uopće dođe u prodaju i na teren.