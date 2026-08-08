VIDEO / Dinamo potvrdio transfer talenta PSG-a, evo koji će broj na dresu nositi

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GNK Dinamo Zagreb

Dinamo je potvrdio transfer Francuza Noaha Nsokija (19) objavom na društvenim mrežama.

Nsoki je potpisao petogodišnji ugovor s DInamom, do ljeta 2031. godine nakon što je u Maksimiru prošao liječnički pregled.

U redove hrvatskog prvaka stiže besplatno iz aktualnog prvaka Europe PSG-a, ali će zaradu od njegova narednog transfera klubovi dijeliti 50-50.

Nsoki je krilni napadač, ali može igrati i kao ofenzivni veznjak te na ‘osmici’. Prošle sezone povremeno trenirao s prvom momčadi PSG-a, no ovog ljeta u Parizu je procijenjeno kako za njega nema mjesta te da je rastanak najbolja opcija. Tada je u priču uskočio Dinamo i dovršio posao.

Dinamo je i službeno potvrdio transfer prigodnim videom s kadrovima Pariza, Zagreba i Maksimira te konačno samog igrača na stadionu s brojem 77 na dresu.

Momčadi Marija Kovačevića Nsoki će se priključiti odmah.