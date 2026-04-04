Dinamo posramio Osijek u povijesnoj pobjedi! Mišić zabio nakon tri godine

Najveća je ovo pobjeda Dinama protiv Osijeka otkako se igra HNL.

Pogotke za Dinamo zabili su Luka Stojković (21), Gabriel Vidović (31, 62), Miha Zajc (42), Dion Drena Beljo (58-11m, 68) i Josip Mišić (81).

Susret je usmjeren nakon prvih 20-ak minuta, Osječani su prvi stvorili veliku priliku za pogodak, a kada je nisu iskoristili za to su bili ekspresno kažnjeni te Zagrepačni potom više nisu ispuštali kontrolu utakmice.

U 15. minuti Goda je kardinalno pogriješio na lijevoj strani obrane Dinama promašivši loptu, pa se nje dokopao Akere i utrčao u kazneni prostor, ali njegov udarac sa 10-ak metara prohujao je preko grede.

Šest minuta kasnije uslijedila je kazna za taj promašaj. Osječani su samo nakratko izbili loptu iz svog kaznenog prostora nakon kornera, ona je pala na nogu Stojkoviću koji je volejom sa 18 metara pogodio gornji lijevi kut nemoćnog Malenice.

Mogao je Dinamo ekspresno i do drugog gola kada je Stojković u 23. minuti proigrao Belju čiji je udarac Malenica uspio odbiti u gredu.

Ipa, raspoloženi Stojković je do kraja prvog poluvremena upisao i dvije asistencije. U 31. minuti je dijagonalnom pronašao Vidovića u kutu kaznenog prostora, ovaj je napravio dva koraka prema sredini, a onda neobranjivim udarcem još jednom svladao osječkog kapetana.

Stojković je u 42. minuti kratkim dodavanjem pronašao Zajca koji je prizemnim udarcem sa 16 metara pogodio desni kut.

Na 4-0 povisio je najbolji strijelac HNL-a Beljo sigurno izvevši kazneni udarac kojega je skrivio Bukvić prekršajem na Bakraru.

Vidović je postao dvostruki strijelac u 62. minuti kada je tečna akcija domaćih došla do njega na lijevoj strani kaznenog prostora, a on je snažnim udarcem “probio” Malenicu.

Domaći su nastavili puniti mrežu gostiju u 68. minuti kada je Beljo petom skrenuo udarac Hoxhe s ruba kaznenog prostora i prevario Malenicu.

Indisponirani kapetan gostiju u 81. minuti “počastio” domaćeg kapetana Mišića i omogučio mu upisivanje u listu strijelaca. Mišićev prizemni udarac sa 25 metara prošao je “kroz trbuh” Malenice za konačnih 7-0. Mišiću je to bio prvi pogodak poslije više od tri godine.

Vodeći Dinamo sada ima 66 bodova, 13 više od drugog Hajduka, dok je Osijek ostao predzadnji s 25 bodova, pet više od zadnjeg Vukovara 1991.