Dinamo poslao emotivnu poruku navijačima: ‘U vrijeme godišnjih odmora, dok je Zagreb gotovo prazan…’

Dan nakon pobjede, klub se oglasio na društvenim mrežama i uputio emotivnu poruku navijačima:

“U ime trenera, igrača i cijeloga kluba želimo zahvaliti našim navijačima na fantastičnoj podršci, atmosferi i emociji koju smo jučer doživjeli na utakmici protiv Vukovara.

U vrijeme godišnjih odmora, dok je Zagreb gotovo prazan, naš je Maksimir bio praktično ispunjen, a tisuće srca kucalo je za Dinamo od prve do zadnje minute. Posebno hvala našim Bad Blue Boysima koji su nas na samom početku utakmice dirnuli veličanstvenom koreografijom posvećenoj našoj Domovini. Bio je to trenutak ponosa koji ćemo dugo pamtiti!

Vaša podrška naša je najveća snaga. Svi smo mi Dinamo, a Dinamo je iznad svih!”, piše u objavi zagrebačkog kluba.