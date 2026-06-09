Dinamo posebnim videom potvrdio veliki povratak Mislava Oršića

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Nakon brojnih nagađanja, Mislav Oršić i službeno se vratio u Dinamo. Povratak

Povratak jednog od najomiljenijih igrača među navijačima zagrebački klub potvrdio je videom na društvenim mrežama, u kojem se pojavljuje broj 99, dres koji je Oršić nosio tijekom svog prvog mandata na Maksimiru.

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Iskusni krilni napadač stiže kao slobodan igrač nakon završetka suradnje s ciparskim Pafosom. U tom je klubu odigrao 67 utakmica, postigao osam pogodaka i ostvario 17 asistencija, a zapažen trag ostavio je i u europskim natjecanjima.

Tijekom prethodnog boravka u Dinamu upisao je 216 nastupa, 91 gol i 40 asistencija te osvojio pet naslova prvaka Hrvatske, Kup i dva Superkupa. Posebno je ostao upamćen po europskim izvedbama, uključujući hat-trickove protiv Atalante i Tottenhama.