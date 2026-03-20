Dinamo pokrenuo hvalevrijednu humanitarnu akciju

Zaklada Nema predaje

Dinamova zaklada Nema predaje, GNK Dinamo i Project O2 pokrenuli su akciju pošumljavanja s ciljem pomaganja onima kojima je pomoć najpotrebnija. Riječ je o akciji u kojoj svaki pojedinac može napraviti konkretan korak – za okoliš, ali i za djecu koja se svakodnevno bore za kvalitetniji život. I to na području posebnog domovinskog pijeteta – Gradu Vukovaru.

Kupnjom vaučera u iznosu od 15 eura omogućuje se pošumljavanje 10 četvornih metara šume na području Vukovara. Osim što time postajete dio zelene obnove Grada Heroja, sav prihod od prodaje vaučera uplaćuje se na humanitarni račun akcije Pojačajmo krila Vukovarskih leptirića, kojom se pomaže djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom.

Pošumljavanje provodi hrvatska inovativna tvrtka Project O2 koji koristi bespilotne letjelice (dronove) za pošumljavanje teško dostupnih mjesta.

Na ovaj način jedna jednostavna odluka – kupnja vaučera – postaje dvostruko vrijedna: doprinosi obnovi prirode i izravno pomaže onima kojima je podrška zajednice najpotrebnija.

Vaučere je moguće kupiti putem platforme Project O2, na službenoj stranici:

Zasadi Šumu u Vukovaru i pomogni Vukovarskim leptirićima

Uključi se i ti!

Pozivamo sve navijače Dinama i ljude dobra srca da kupe svoj vaučer i ostave trajni trag u prirodi, ali i u životima vukovarske djece. Prvo pošumljavanje organizirat ćemo u srijedu, 25. ožujka 2026., u 10:30 sati (lokacija Potkova, Vukovar) na kojem će nam se pridružiti i Vukovarski leptirići.

Donacije za humanitarnu akciju ‘Pojačajmo krila Vukovarskih leptirića’ možete izvršiti i donacijom na račun HR0524020061500162556.

Svi za Vukovar, svi za male heroje! Svako zasađeno stablo simbol je nade, a svaki uplaćeni euro korak je bliže sretnijem djetinjstvu Vukovarskih leptirića. Pokažimo još jednom da plava obitelj ne ostavlja nikoga iza sebe, objavili su iz Dinama.