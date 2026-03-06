Dinamo organizira dobrotvorni šahovski turnir u spomen na Sanjina Španovića

Dinamov Business Club i Dinamova zaklada Nema predaje, u suradnji s hrvatskim šahovskim velemajstorom Alojzijem Jankovićem, organiziraju I. Memorijalni i dobrotvorni turnir u šahu „Sanjin Španović“. Turnir će se održati u nedjelju, 15. ožujka, u hotelu Novotel Zagreb s početkom u 12 sati.
Turnir se organizira u spomen na nedavno preminulog novinara i publicista Sanjina Španovića, ujedno i autora knjige “Zeko – biografija Velimira Zajeca”. Događaj ima i humanitarni karakter – sav prihod od kotizacija bit će doniran Dinamovoj zakladi Nema predaje, koja sredstva usmjerava prema najpotrebitijim skupinama društva te potiče razvoj mladih sportskih talenata.
Kotizacija za sudjelovanje iznosi 30 eura, a uključuje catering i piće za sudionike. Turnir je otvoren za sve zainteresirane šahiste, a očekuju se i poznata imena iz sportskog, poslovnog i javnog života, među njima predstavnici GNK Dinama i članovi Dinamova Business Cluba. Partije će se igrati pod vodstvom profesionalnih šahovskih sudaca i velemajstora Alojzija Jankovića, dok će u predvorju hotela Novotel biti organiziran video prijenos.
Organizatori ističu kako je cilj turnira očuvati sjećanje na Sanjina Španovića te istodobno kroz sport i druženje prikupiti sredstva za humanitarne projekte, prenosi službena Dinamova stranica.
Prijave za sudjelovanje moguće su do popunjenja mjesta na [email protected].
