Dinamo odigrao bez pogodaka protiv Rudeša u prijateljskoj utakmici, debitirao novi napadač

Trener Mario Kovačević na utakmici je izveo sastav Filipović – Živković, Galešić, Jakirović, Goda, Soldo, Pavić, Mudražija, Topić, Bakrar, Cordoba.

Boysi jasno i glasno poslali poruku Dinamu nakon slavlja na Maksimiru

Plavi su stvorili nekoliko prilika – Cordoba je u 60. minuti šutirao preko gola, Galešićev udarac glavom obranio je vratar, a pokušaji Živkovića i Mudražije nisu urodili pogotkom.

Debi je upisao novopridošli napadač Mounsef Bakrar, dok veznjak Miha Zajc još nije spreman. Cordoba je unatoč skorom odlasku igrao, a Špikić je izostao zbog lakše ozljede. Najbolje su se istaknuli Galešić, Soldo, Goda i Mudražija, a u nastavku su priliku dobili i mladi Benkotić, Žaja, Božić i Bećirević, prenosi Germanijak.