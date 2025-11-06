Dinamo nikad nije doživio ovakvu katastrofu u Europi

Podijeli :

xNatasaxKupljenikx via Guliver

Prvo poluvrijeme iz noćne more na Maksimiru.

Dinamo je doživio prvi europski poraz ove sezone. Na Maksimiru je izgubio od Celte s uvjerljivih 0:3, a svi su golovi pali u prvom poluvremenu. Dva je puta pogodio Pablo Duran, dok je između njegovih golova autogol postigao Sergi Dominguez nakon centaršuta Bryana Zaragoze.

Time su Plavi upisali neugodan rekord – prvi put u povijesti primili su tri pogotka u prvom dijelu jedne europske utakmice na Maksimiru. Iako je Dinamo kroz godine znao doživjeti visoke poraze u Europi, nikada dosad nijedan suparnik u Zagrebu nije zabio više od dva gola u prvom poluvremenu.

Taj su rekord dosad dijelili francuski Auxerre, koji je dva puta pogodio u kvalifikacijama za Kup UEFA-e 1989. godine, te Juventus, koji je isto učinio u Ligi prvaka 2016. godine.