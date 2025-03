‘Dinamo ne vidim u borbi za titulu, previše toga su prosuli’

Podijeli :

Luka Kolanović via Guliver

Nedjeljni veliki derbi na Rujevici u dobroj bi mjeri mogao usmjeriti daljnji tijek borbe za naslov prvaka u Supersport HNL-u.

Obračun između Rijeke i Hajduka prokomentirao je za naš portal Nikica Cukrov, legendarni Šibenčanin koji je 70-ih i 80-ih igrao i za Riječane i Hajduk. Popularni Cuki na Kantridi je proveo 5 godina, odigrao 135 utakmica, postigao 11 golova uz osvojena dva Kupa. Sa splitskim Bijelima danas 71 – godišnji Cukrov nastupao je od 1980.-85., a na Poljudu je osvojio jedan Kup. Karijeru je Nikica završio u svom matičnom klubu Šibeniku, kojeg je i vodio na samom početku HNL-a 91-92., ali i kasnije u nižim ligama.

“Veselim se derbiju na Rujevici, važna utakmica i za jedne i druge, borba prve i druge momčadi prvenstva, u kojem pobjednik može napraviti golemi korak prema tituli. U slučaju neriješenog ishoda sve ostaje isto i dalje će sve biti otvoreno po pitanju prvaka. Dinamo? Svaka čast Dinamu, ali ne vidim ga u toj borbi za titulu, previše su toga propustili i po meni su otpali.”

Cukrov zbog važnosti utakmice ne očekuje neki spektakularni derbi na Rujevici, više jedan kontrolirani nogomet na „nulu“.

“Mislim da ni jedan, ni drugi trener neće previše riskirati. Posebno ne u početku. Remi bi na koncu odgovarao i jednima i drugima, nitko se ne bi bunio…Naravno, ako bi upao neki rani gol onda se stvar mijenja u korijenu, i tada bi se mogla otvoriti utakmica. Ali, prije bih rekao da će to biti jedna oprezna utakmica s obje strane.”

Rijeka po Cukiju igra najljepši nogomet, ali u dva zadnja kola protiv Gorice i Šibenika gdje su bili izraziti favoriti su kiksali, uzeli samo 2 boda. Stvara li im to dodatni pritisak uoči Hajduka?

“Istina je da su osvojili samo 2 boda u tim utakmicama, ali Rijeka je ove sezone puno puta igrala neriješeno, i prosula puno bodova. Ako će im to stvarati pritisak prije Hajduka onda i nisu zreli za prvaka. Igraju pred svojim navijačima, kući su posebno nadahnuti, rastrčani i to ih nosi kroz sezonu.”

Hajduk s druge strane ne oduševljava ali je momčad Gennara Gattusa prva?

“To je činjenica, Hajduk skuplja bodove, ponekad kiksa, ali su prvi. Rijeka igra možda ljepši nogomet, ali Hajduk je lider uoči derbija. Ako tako ostane na kraju recite mi tko bi pričao o tome tko igra ljepši nogomet.”

Pitali smo Cukrova tko ima kvalitetniju momčad, Rijeka ili Hajduk?

“I jedni i drugi imaju svoju kvalitetu, kako momčadsku, tako i pojedinačnu. Rijeka ima mlađu, poletniju ekipu, koju predvodi Toni Fruk. Momak igra odlično konstantno, na više pozicija i zaslužio je poziv u reprezentaciju. Tu su dva odlična stopera, pa mali Janković. A stigao im je Duje Čop, koji je pravo pojačanje u napadu, igrač koji im je trebao u napadu za titulu. Hajduk ima Livaju, Rakitića, ima i svoju mladost i rekao bih da svatko ima neke svoje prednosti, ali i mane.”

Utakmice Rijeke i Hajduka stalno prate velike navijačke tenzije, rivalstvo je sve izraženije kako se Rijeka digla zadnjih godina u HNL-u. Ponekad to rivalstvo, posebice ono navijačko između Armade i Torcide iskače iz okvira regularnosti i prihvatljivosti. Je li u njegovo vrijeme bilo tako?

“Navijačke tenzije i strasti su pojačane kada se borite za nešto, a to je zadnjih godina postalo sve češće, i ne samo kada je u pitanju najveći derbi našeg nogometa. U moje vrijeme bilo je navijačkih tenzija i na terenu i na tribinama, ali samo za vrijeme utakmice. U 90 minuta je bilo vatreno na travnjaku, ali poslije utakmice smo išli na piće skupa često, igrači jedne i druge momčadi, bilo u Rijeci, bilo u Splitu. Danas je to nešto sasvim drugačije. Pitate me zašto je baš tako sada izraženo to navijačko rivalstvo između Rijeke i Hajduka, odnosno dva grada ne znam, ali i između Zagreba i Splita i Rijeke, Splita i Šibenika. Možda netko to potencira, tko zna. U svakom slučaju nisam za te podjele, navijačke čarke da, ali nikakvo nasilje ne dolazi u obzir”, zaključio je Cuki, koji je zadnjih godina bio i instruktor mlađih selekcija, ali i aktivan kao veteran Hajduka.

Otkako je prije desetak godina imao ozbiljnih zdravstvenih problema umjesto na stadionima Cukrova se najčešće može zateći u njegovom masliniku u Donjem polju pokraj Šibenika. Njegovo maslinovo ulje osvojilo je srebro medalju 2023. godine na natjecanju u New Yorku. Tu prestižnu nagradu zaslužio je radeći zajedno sa svojim zetom, poznatim šibenskim odvjetnikom Vjeranom Paićem, čiji je pak sin, i Nikičin unuk Bruno talentirani junior HNK Šibenik. Rekli bismo ne pada jabuka daleko od stabla.