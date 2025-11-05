Dinamo nakon jučerašnjih rezultata Lige prvaka zadovoljno ‘trlja ruke’

Podijeli :

Damir Krajac/CROPIX via Guliver

Dinamo je dobio još malo razloga za sreću.

Uspije li osvojiti naslov prvaka Hrvatske, Dinamo ima realne šanse da se sljedeće godine izravno plasira u Ligu prvaka.

Uefa jedno mjesto u Ligi prvaka čuva za klub iz kvalifikacija s najvećim koeficijentom koji dolazi iz države koja nema izravni plasman u Ligu prvaka.

Dinamo bi do tog mjesta mogao doći na dva načina, a u oba mora biti prvak Hrvatske. Prvi je da klubovi ispred njega s većim koeficijentom, a to su Rangers, Bodo/Glimt, Olympiacos i Kopenhagen, ne osvoje naslov prvaka.

Drugi je da Dinamo ove europske sezone skupi dovoljno bodova u svojim europskim utakmicama i tako prestigne konkurente.

U drugom scenariju jako su mu pomogli rezultati Lige prvaka odigrane u utorak. Kopenhagen je izgubio od Tottenhama 4:0, Bodo/Glimt je izgubio od Monaca, a Olympiacos je ostao bez pobjede protiv PSV-a u sudačkoj nadoknadi.

Tek su Grci dobili nešto bodova za klupski koeficijent, a Dinamo svoj može podebljati već u četvrtak u utakmici protiv Celte u 4. kolu Europske lige.