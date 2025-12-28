Dinamo na Uefinoj ljestvici pao 15 mjesta, Hajduk kaska za Rijekom, a na vrhu je Real

Podijeli :

AP Photo/Darko Vojinovic via Guliver Images

Real Madrid 2025. godinu zaključuje na vrhu europskog nogometa prema ukupnom petogodišnjem UEFA koeficijentu. Madridski velikan skupio je 131.500 bodova, čime je ispred Bayerna (126.000), Intera (121.250), Manchester Cityja (118.250), Liverpoola (115.500) i Paris Saint-Germaina (110.000).

Na hrvatskoj sceni i dalje prednjači Dinamo Zagreb, koji već niz godina drži status najbolje rangiranog domaćeg kluba u Europi. Ipak, Zagrepčani su ove sezone zabilježili pad – s prijašnjeg 38. mjesta (56.000 bodova) spustili su se na 53. poziciju s ukupno 44.000 bodova. To mjesto dijele s praškom Slavijom i RB Salzburgom.

Ostali hrvatski predstavnici znatno su slabije plasirani: Rijeka se nalazi na 112. mjestu s 17.125 bodova, Hajduk je 165. s 10.000, Osijek 210. sa 7.500, dok je Varaždin na 270. poziciji s 5.181 bodom.

Kad je riječ o europskim ambicijama Dinama, presudnom bi se mogla pokazati utakmica 7. kola Europske lige protiv rumunjskog prvaka FCSB-a, koji će 22. siječnja gostovati na Maksimiru. Rumunjsko prvenstvo trenutačno je u stanci, a FCSB će početkom godine započeti pripreme u turskoj Antalyji. U sklopu priprema dogovorili su i ogled s Bešiktašem, trenutačno petoplasiranom momčadi turske lige.