Dinamo na poluvremenu vodi kod istoimenog domaćina u Kupu, zabili Theophile i Kulenović

Nogomet 10. ruj 202517:20 0 komentara
Luka Kolanović via Guliver Images

Nogometaši Dinama otvorili su nastup u SuperSport Hrvatskom nogometnom kupu gostovanjem kod Dinama iz Predavca, kluba iz okolice Bjelovara, u šesnaestini finala natjecanja.

U 24. minuti Theophile je nakon kornera ostao sam na drugoj stativi i glavom iz blizine pogodio za vodstvo Zagrepčana.

Prednost je udvostručena u 40. minuti. Stojković je ubacio precizan centaršut, a Kulenović glavom poentirao za 2:0.

S tim rezultatom Dinamo je otišao na predah i nakon prvih 45 minuta mirno vodi 2:0.

