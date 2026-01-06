Dinamo kreće s pripremama, a evo zašto do glavnog dijela tamo neće biti Kovačevića

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Dinamo danas, šestog siječnja, kreće s pripremama za drugi dio sezone u HNL-u, ali i u Europskoj ligi. Nakon odrađenih testiranja i liječničkih pregleda, red je došao na prvi trening. No, tamo neće biti ključnog čovjeka Dinama.

Riječ je o treneru Mariju Kovačeviću koji je dobio temperaturu te ga neće biti na prvom treningu. On bi se trebao pridružiti ekipi u Čatežu kamo Dinamo putuje 17. siječnja.

Tako Kovačević neće voditi prijateljsku utakmici Dinama s TSV-om iz Hartberga koja će se održati 15. siječnja.

Podsjećamo, Dinamo je vodeći u HNL-u s 38 bodova, jednim više od drugoplasiranog Hajduka, a aktivni su i u Europskoj ligi gdje su trenutačno na 25. mjestu, prvom ispod crte za prolaz u sljedeću fazu. Modre još očekuju utakmice s rumunjskim FCSB-om i danskim Midtjyllandom.