Dinamo je nakon dva kola prvi u Europa ligi! Evo kako izgleda ljestvica

xMarkoxMetlas xMNxPressx via Guliver

Nogometaši Dinama nalaze se na vrhu ljestvice Europske lige nakon dva od osam odigranih kola.

Modri su jedna od sedam momčad s maksimalnim učinkom, no imaju najbolju razliku pogodaka (6-2).

Po šest bodova imaju i Midtjlland, Braga, Lyon, Lille, Aston Villa i Porto.

Dinamu sada slijedi gostovanje u Švedskoj protiv Malmoa (23. listopada), zatim u Zagreb dolazi Celta (6. studenoga), Dinamo potom putuje u Lille (27. studenoga), slijede dva domaća ogleda protiv Real Betisa (11. prosinca) i FCSB-a (22. siječnja), te gostovanje kod Midtjyllanda (29. siječnja).

Podsjetimo, momčadi od prvog do 8. mjesta idu izravno u osminu finala, a klubovi od 9. do 24. mjesta ulaze u play-off nokaut faze, odnosno 16-inu finala. Preostalih 12 klubova na kraju ligaške faze ispada iz natjecanja.