Dinamo je izradio prijedlog novog Statuta, nadolazeća Skupština odlučit će hoće li se usvojiti

xxBozidarxVukicevicx via Guliver

Izvršni odbor GNK Dinamo izradio je prijedlog novog Statuta Kluba, koji će biti upućen na razmatranje i glasanje Skupštini Kluba na nadolazećem zasjedanju 19. kolovoza 2025. g.

Konačni prijedlog je rezultat i sudjelovanja članova Kluba koji su kroz javnu raspravu dostavili svoje amandmane, a kojih je preko 25% usvojeno i ugrađeno u konačnu verziju.

Svi članovi GNK Dinamo, navijači i zainteresirana javnost mogu pogledati prijedlog Statuta klikom OVDJE.