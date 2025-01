Dinamo je Hajduku htio ‘ukrasti’ Biuka, menadžer otkrio što se događalo

Podijeli :

Robert Matić i Miro Gabela / Hajduk.hr

Povratnik u Hajduk, Stipe Biuk, nekada je davno imao i ponudu najvećeg rivala splitskog kluba.

Stipe Biuk, talentirani nogometaš Hajduka, imao je priliku prijeći u zagrebački Dinamo dok je bio mlađi, ali je odlučio ostati vjeran splitskom klubu. Njegov agent, Dženis Mujičić, potvrdio je tu informaciju: “Istina je, nikad o tom nisam pričao, ali sad mogu, ionako je to prošlost.”

“U to vrijeme predsjednica Uprave Dinama Vlatka Peras inzistirala je na potpisu, imao sam razgovore sa njom i ljudima iz sportskog sektora Dinama. Međutim, sve sam to radio iz poštovanja prema Dinamu, jer nismo bili ni blizu toga da bi Stipe otišao u Dinamo ili bilo koji drugi klub. Hajduk je uvijek bio Stipin san i jedina opcija u to vrijeme. U Dinamu je mogao dobiti veći novac, u nekim inozemnim klubovima još više, ali izbor je bio samo Hajduk, pogotovo kada smo sjeli s tadašnjim predsjednikom Lukšom Jakobušićem, koji nam je prezentirao svoju viziju Hajduka i Stipinog razvoja”, rekao je Mujčić za Sportske novosti.