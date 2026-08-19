Dinamo ispustio veliku prednost, brojke sada daju prednost Norvežanima

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Photo by Igor Kupljenik/Sports Press Photo.

Nakon 2:2 na Maksimiru, Dinamo je izgubio status favorita za prolazak u ligašku fazu Lige prvaka. Prema novom izračunu platforme Football Meets Data, Viking sada ima nešto veće izglede za prolaz – 51 posto prema Dinamovih 49 posto.

Prije prve utakmice omjer je bio potpuno drugačiji. Dinamu se davalo 58 posto šanse, dok je Viking bio na 42 posto. I Football Rankings tada je hrvatskom prvaku davao prednost, 57:43.

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Dinamo je na Maksimiru krenuo furiozno i preko Diona Drene Belje u šestoj te Matea Lisice u 10. minuti poveo 2:0. Norvežani su se ipak vratili prije odmora golovima Petera Christiansena i Zlatka Tripića.

Uzvrat u Stavangeru igra se 26. kolovoza od 21 sat. Pobjednik ide u ligašku fazu Lige prvaka, a poraženi nastavlja natjecanje u Europskoj ligi.