‘Dinamo ima nekoliko slabosti, a bekovi su problematični. Boban je poduzeo radikalne mjere’

Josip Bandic CROPIX via Guliver Images

Dinamo u četvrtak igra potencijalno ključnu utakmicu za plasman u drugi krug Europa lige. U pretposljednjem, 7. kolu na Maksimiru Modri dočekuju rumunjski FCSB (ex Steaua).

Analizirajući Dinamo, rumunjski novinar Levente Balint, dopisnik Digi Sporta na licu mjesta u Zagrebu, istaknuo je kako zagrebački sastav ima jasne slabosti.

“Dinamo ima nekoliko slabih točaka. Prije svega, homogenost momčadi. Ljetos je klub potpuno preuzeo Zvonimir Boban, koji je poduzeo neke radikalne mjere i riješio se mnogo igrača koji su imali velike plaće”, počeo je analizu Balint u emisiji Live Digi Sport.

“Doveo je igrače s manjim plaćama, ali konzistentne. Primjerice, doveli su na posudbu Bennacera iz Milana, standardnog reprezentativca Škotske Scotta McKennu, a doveli su i Domingueza iz Barcelone, tako da imaju vrlo dragocjene igrače.”

O igri Dinama krenuo je pohvalno, a onda se prebacio na mane.

“Dinamo igra progresivno, napadački, a iako imaju nekoliko jako dobrih braniča, još uvijek imaju probleme kada izgube loptu ili kada lopta završi iza leđa njihovih braniča. Bekovi su problematični, a postoji i veliki problem homogenosti u momčadi. Osciliraju u formi i gubili su u domaćem prvenstvu od manjih momčadi. Puno je pritiska i na treneru jer svaki negativan rezultat donosi puno rasprava oko momčadi”, zaključio je Balint.

Isti je medij (Digi Sport) na svom portalu objavio i anketu među svojim čitateljima na pitanje hoće li FCSB pobijediti, remizirati ili izgubiti. Sudeći prema rezultatima, FCSB-u se baš i ne vjeruje jer je 59 posto anketiranih glasalo da će FCSB izgubiti, 12 posto da će završiti neriješeno, a tek 29 posto da će rumunjski sastav slaviti.