Dinamo ima četiri pobjede u četiri kola, evo kako kladionice sada vide borbu za naslov

Koeficijent da će Dinamo postati novi prvak Hrvatske stalno pada.
Na početku sezone, nakon što je prošle sezone završio drugi, iznosio je 1,60, a poslije četiri trijumfa u četiri kola pao je na 1,35.
Hajduku kladionice sada daju veće šanse od aktualnog prvaka Rijeke – koeficijent na Hajduk je 5,00, a na Rijeku 8,00.
Hajduk zaostaje tri boda za Dinamom, ali ima i utakmicu manje, dok Rijeka zaostaje osam bodova i također ima utakmicu manje. Splićani danas od 18:30 igraju na OpusAreni protiv Osijeka, dok Rijeka u 21 sat dočekuje Varaždin.
