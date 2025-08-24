Dinamo ima četiri pobjede u četiri kola, evo kako kladionice sada vide borbu za naslov

Na početku sezone, nakon što je prošle sezone završio drugi, iznosio je 1,60, a poslije četiri trijumfa u četiri kola pao je na 1,35.

Hajduku kladionice sada daju veće šanse od aktualnog prvaka Rijeke – koeficijent na Hajduk je 5,00, a na Rijeku 8,00.

Hajduk zaostaje tri boda za Dinamom, ali ima i utakmicu manje, dok Rijeka zaostaje osam bodova i također ima utakmicu manje. Splićani danas od 18:30 igraju na Opus Areni protiv Osijeka, dok Rijeka u 21 sat dočekuje Varaždin.