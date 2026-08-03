Dinamo doznao potencijalnog protivnika u play-offu Lige prvaka!

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Dinamo i Kauno Žalgiris u utorak u 20 sati na Maksimiru igraju prvu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka. je održala ždrijeb Lige prvaka.

Sve je poznato, Dinamo će ako prođe Kauno Žalgiris koji vodi Željko Sopić, igrati protiv norveškog Vikinga.

Prve utakmice play-offa Lige prvaka na rasporedu su 18. i 19. kolovoza, a uzvrati se igraju 25. i 26. kolovoza.

Plasman u Ligu prvaka donio bi zagrebačkom klubu oko 30-ak milijuna eura. Dinamo je posljednji put u Ligi prvaka igrao prije dvije sezone.