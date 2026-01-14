Dinamo doveo mladog napadača

Zagrebački Dinamo doveo je prvo pojačanje u zimskom prijelaznom roku - 18-godišnjeg napadača Roka Bana, koji je nakon raskida ugovora sa Šibenikom stigao na Maksimir kao slobodan igrač.
Ban je nogometno stasao u Hajduku, potom nastupao za Dugopolje, a prošle sezone preselio u Šibenik, gdje je igrao za kadetsku i juniorsku momčad.
Ove sezone za juniore Narančastih upisao je 23 nastupa i osam pogodaka, a priključen je i prvoj momčadi, za koju je pod vodstvom Marina Oršulića odigrao dvije seniorske utakmice, prenosi ŠI Sport.
U Dinamu njegov dolazak vide kao dugoročnu investiciju, a Ban će karijeru nastaviti u juniorskom pogonu, s ciljem da se kroz razvoj izbori za priliku u seniorskoj momčadi.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!