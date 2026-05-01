Dinamo cilja Ligu prvaka, ali želi zaraditi i od prodaje: Stoper je prvi u izlogu, a Boban mu je već pronašao zamjenu?

Bozidar Vukicevic CROPIX via Guliver Image

Dinamo je četiri kola prije kraja osigurao naslov prvaka Hrvatske i već se okreće sljedećem cilju — kvalifikacijama za Ligu prvaka. Paralelno s time, u klubu se radi i na financijskom planu za novu sezonu, u kojoj je cilj ostvariti oko 27 milijuna eura prihoda od prodaje igrača.

Prema pisanju Nacionala, taj plan neće biti jednostavan zbog većeg broja dolazaka u posljednjem razdoblju, ali interesa za igrače ipak ne nedostaje. Jedna od konkretnih ponuda već je stigla za stopera Sergija Domingueza.

Nizozemski PSV navodno nudi oko devet milijuna eura za mladog španjolskog braniča, što bi za Dinamo bio vrlo isplativ posao. Dominguez je u Maksimir stigao za manje od dva milijuna eura, pa bi klub ostvario značajnu zaradu, iako bi dio iznosa pripao Barceloni i igračevim zastupnicima zbog ranijih dogovora.

U klubu se, unatoč mogućem odlasku, ne planira ostati nespreman. Kao potencijalna zamjena spominje se Stjepan Radeljić iz Rijeke, dok su već u kadru Scott McKenna i Niko Galešić, koji je u drugom dijelu sezone ostavio dobar dojam. Očekuje se i povratak Raula Torrentea, što dodatno širi opcije u obrani.

Dominguez je navodno zadovoljan u Dinamu, ali ponuda PSV-a financijski je vrlo jaka, pa bi odlazak mogao postati realna opcija ako klubovi postignu dogovor.