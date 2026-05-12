Dinamo će satima putovati do Osijeka zbog prometne nesreće na autocesti

Kako prenosi tportal, momčad Marija Kovačevića zapela je na autocesti A3 između čvorova Križ i Popovača zbog teške prometne nesreće u kojoj se kamion prevrnuo preko obje prometne trake. Promet prema Lipovcu potpuno je zaustavljen, a stvorila se kolona duga više od šest kilometara.

Kovačević uoči finala Kupa: Svi konkuriraju za susret s Rijekom Sanchez: Nadam se da će suci imati dobar dan, prošli put su sporne odluke bile protiv nas

Prema dostupnim informacijama, Dinamov autobus u koloni stoji već više od četiri sata, a zbog sporog raščišćavanja nesreće očekuje se dodatno čekanje. Zbog svega bi Dinamo u Osijek mogao stići tek kasno navečer ili tijekom noći, zbog čega će momčad propustiti planirani trening.

Rijeka je, navodno nakon informacije o nesreći, prema Osijeku krenula alternativnim putem preko Siska i tako izbjegla prometni kaos.