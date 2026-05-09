Dinamo će na rasprodanom Maksimiru tražiti prekid negativnog niza protiv Hajduka

Danas od 16 sati na Maksimiru igra se najveći derbi hrvatskog nogometa između Dinama i Hajduka. Iako je Dinamo već osigurao prvo, a Hajduk drugo mjesto na ljestvici, derbi i dalje nosi veliki prestiž i važnost za navijače oba kluba.
Koliko se iščekuje ovaj susret potvrđuje i činjenica da je Maksimir rasprodan. Dinamo je na društvenim mrežama objavio: “Evo i zadnjeg X-a. Ulaznica za derbi više nema – vidimo se danas na Maksimiru. Samo ti, Dinamo, šampione!”
Dinamo u utakmicu ulazi s ciljem prekida lošeg niza protiv Hajduka na domaćem terenu. U posljednjih pet derbija na Maksimiru nije upisao pobjedu – tri su završila remijem, a dva puta slavio je Hajduk.
Posljednji trijumf Dinama u derbiju stigao je u Superkupu 15. srpnja 2023., kada je Martin Baturina zabio za 1:0, dok je posljednja prvenstvena pobjeda ostvarena 26. veljače 2023. uvjerljivih 4:0.
— GNK Dinamo (@gnkdinamo) May 9, 2026
