Dinamo će na rasprodanom Maksimiru tražiti prekid negativnog niza protiv Hajduka

Nogomet 9. svi 2026
xLukaxKolanovicx via Guliver

Danas od 16 sati na Maksimiru igra se najveći derbi hrvatskog nogometa između Dinama i Hajduka. Iako je Dinamo već osigurao prvo, a Hajduk drugo mjesto na ljestvici, derbi i dalje nosi veliki prestiž i važnost za navijače oba kluba.

Koliko se iščekuje ovaj susret potvrđuje i činjenica da je Maksimir rasprodan. Dinamo je na društvenim mrežama objavio: “Evo i zadnjeg X-a. Ulaznica za derbi više nema – vidimo se danas na Maksimiru. Samo ti, Dinamo, šampione!”

Dinamo u utakmicu ulazi s ciljem prekida lošeg niza protiv Hajduka na domaćem terenu. U posljednjih pet derbija na Maksimiru nije upisao pobjedu – tri su završila remijem, a dva puta slavio je Hajduk.

Posljednji trijumf Dinama u derbiju stigao je u Superkupu 15. srpnja 2023., kada je Martin Baturina zabio za 1:0, dok je posljednja prvenstvena pobjeda ostvarena 26. veljače 2023. uvjerljivih 4:0.

