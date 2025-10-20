Dinamo ako osvoji naslov može direktno u Ligu prvaka, evo tko su mu konkurenti

Dinamo je proteklog vikenda u 10. kolu SuperSport HNL-a svladao Osijek 2:1, golovima stopera Scotta McKenne i Sergija Domingueza, dok je za Osječane zabio Šimun Mikolčić.
Tom pobjedom Dinamo je zadržao vrh ljestvice s 22 boda, koliko ima i Hajduk, ali s boljom gol-razlikom.
Ako bi europska sezona završila danas, Dinamo bi kao prvak s najboljim koeficijentom među ligama od 11. do 55. mjesta dobio izravan plasman u Ligu prvaka. Naime, UEFA-ina nova pravila otvaraju dodatno mjesto za takve prvake ako pobjednik Lige prvaka već ima osiguran nastup kroz nacionalnu ligu.
Trenutno pet klubova s boljim koeficijentom od Dinama su Rangers, Bodo/Glimt, Olympiacos, Salzburg i Copenhagen, no nijedan od njih nije vodeći u svojoj ligi.
🔝 Of the 17 best ranked teams in the race for direct 🔵 UCL entry, only 4 of them are currently leading their leagues.
If the situation remained this way, 🇭🇷 Dinamo Zagreb would be first in line to move from Q2 to league stage in case 🔵 UCL rebalancing occurs.
However, 🇳🇴… pic.twitter.com/PnSKj8eNuF
— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 20, 2025
Dinamov koeficijent porastao je na 43.000 bodova zahvaljujući uspjesima u Europa ligi, gdje će u četvrtak gostovati kod Malmöa u trećem kolu i tražiti nove bodove.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!