Dijete PSG-a potpisalo za Goricu

Gorica je u 19. kolu SHNL-a poražena na domaćem terenu od Varaždina 2:1 te je tako nastavila rezultatsku krizu. U posljednjih pet prvenstvenih utakmica upisala je četiri poraza i jedan remi, a trenutačno se nalazi na osmom mjestu ljestvice s 19 bodova, četiri više od devetog Vukovara i pet od posljednjeplasiranog Osijeka.
U pokušaju da zaustavi loš niz i ojača napadački dio momčadi, Gorica je dovela pojačanje iz Francuske.
“Potpisan je ugovor s francuskim ofenzivcem Théom Epaillyjem, brzonogim i probojnim napadačem koji bi trebao donijeti novu dimenziju goričkoj ofenzivi!
Epailly (26), rođen 1999. u Levallois-Perretu u Francuskoj, igra na poziciji napadača, a najugodnije se osjeća kao lijevo krilo, gdje kombinira eksplozivnost, odličan prvi korak i izražen osjećaj za dribling. Po potrebi može djelovati i u sredini te na desnoj strani napada, što ga čini vrlo fleksibilnim i taktički vrijednim igračem.
Nogometni put započeo je u Paris Saint-Germainu, a nastavljen je kroz sustav AS Monaca – dvaju europskih velikana poznatih po razvoju vrhunskih talenata. Takva škola nogometa ostavila je snažan temelj u njegovoj igri: tehničku dotjeranost, brzinu u donošenju odluka i stalnu težnju prema okomitom, napadačkom nogometu.
Epailly je kroz seniorsku karijeru nosio dresove US Boulognea i AF Viroisa, gdje je stekao reputaciju igrača koji neumorno gura prema naprijed i osvaja navijače borbenim pristupom. Posljednju sezonu proveo je u belgijskom prvoligašu RAAL La Louvière, gdje je svojim prodorima, energijom i konstantnim napadima 1 na 1 privukao pažnju skauta diljem Europe.
Dolaskom u Goricu, Epailly donosi brzinu, agresivnost, okomitost i kreativnost – elemente koje će stručni stožer iskoristiti za dodatno podizanje razine napadačke igre momčadi. Vjerujemo da će njegovo iskustvo, karakter i stil igre biti važan dodatak u borbi za ambiciozne ciljeve kluba.
Dobrodošao u Goricu, Théo”, napisali su iz kluba.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!