Dijete PSG-a potpisalo za Goricu

xDavidxCatryx via Guliver

Gorica je u 19. kolu SHNL-a poražena na domaćem terenu od Varaždina 2:1 te je tako nastavila rezultatsku krizu. U posljednjih pet prvenstvenih utakmica upisala je četiri poraza i jedan remi, a trenutačno se nalazi na osmom mjestu ljestvice s 19 bodova, četiri više od devetog Vukovara i pet od posljednjeplasiranog Osijeka.

U pokušaju da zaustavi loš niz i ojača napadački dio momčadi, Gorica je dovela pojačanje iz Francuske.

“Potpisan je ugovor s francuskim ofenzivcem Théom Epaillyjem, brzonogim i probojnim napadačem koji bi trebao donijeti novu dimenziju goričkoj ofenzivi!

