Diallo je na izlaznim vratima Hajduka, otkriveno koliko bi Splićani trebali dobiti za njega

Do kraja prijelaznog roka u Ligama petice ostala su još samo dva dana, a Hajduk želi prodati barem još jednog igrača.

Iako su Rokas Pukštas i Niko Sigur najskuplji eksponati splitskog kluba, najveća pozornost u završnici mercata usmjerena je na Ismaela Dialla.

Za Dialla se već dugo traže opcije odlaska; početkom kolovoza turski Eyupspor bio je blizu dogovora, no okrenuo se drugom igraču. Sada se pregovara o transferu u istočnu Europu, gdje je prozor otvoren još desetak dana.

Hajduk bi u tom transferu mogao zaraditi između 300.000 i 500.000 eura, a sam igrač je zainteresiran za nove izazove, posebno ako su financijski primamljivi, prenosi Germanijak.

Pukštas bi po trenutnim okolnostima mogao ostati jer nema konkretne ponude iz Lige petice, što bi mu omogućilo daljnji razvoj kod trenera Gonzala Garcije. S druge strane, Sigur, koji želi transfer i za kojeg su postojale ponude iz Bundeslige, i dalje je u fokusu prodaje od strane Hajduka, ali još nema konkretnih ponuda koje zadovoljavaju klub.