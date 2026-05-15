Desetorostruki prvak Francuske na pragu povratka u Ligue 1

U petak navečer odigrana je polufinalna utakmica doigravanja za ulazak u elitni rang francuskog nogometa. Saint-Etienne je ugostio Rodez koji je plasman u polufinale izborio pobjedom od 3:2 protiv pariškog Red Stara. U ovom susretu nakon 90 minuta nije bilo jer je susret završio 0:0, a onda je nakon jedanaesteraca do pobjede od X-Y došao Saint-Etienne.

Loše su krenuli jedanaesterci za Rodez jer su prva dva udarca promašili Mathis Magnin i Raphael Lipinski dok su za domaće precizni bili Zuriko Davitašvili i Lucas Stassin.

Nadu u povratak Rodez je dobio kada je u trećoj seriji Benjamin Old, reprezentativac Novog Zelanda, promašio svoj udarac.

Uspjeli su gosti odvesti raspucavanje u petu seriju gdje je odgvornost preuezo Aimen Moueffek. Međutim, Marokanac nije bio precizan i Rodez je ostao na životu.

Serija se potom odužila sve do devete serije kada je Nolan Galves propustio zatresti mrežu Saint-Etiennea. Ni ovaj put domaći nisu uspjeli do pobjede jer neuspješan bio 36-godišnji Brice Maubleu.

Treći promašaj u nizu stigao je u desetoj seriji, a krivac za to bio je Loni Laurent. Tako je Saint-Etienne dobio treću “meč-loptu” koju ovaj put koristi Mickael Nade.

Tako je Saint-Etienne izborio finale doigravanje gdje će igrati protiv Nice. Pobjednik tog dvomeča sljedeće sezone natjecat će se u Ligue 1 dok će poraženi biti drugoligaš.

Podsjećamo, Saint-Etienne je jedan od najvećih francuskih klubova te su u svojoj povijesti osvojili čak 10 naslova prvaka Francuske.