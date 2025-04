Deranja za SK: Pritisak u Hajduku je prije bio veći, šest mjeseci uoči titule smo zamalo dobili batine

Podijeli :

Robert Matić / HNK Hajduk

Neizvjesnu završnicu SuperSport HNL-a za Sport Klub je komentirao bivši igrač Hajduka Zvonimir Deranja.

U rodnom Dubrovniku, točnije u Konavlima, 45-godišnji Zvonimir Deranja, nekada miljenik Torcide svoje bogato nogometno iskustvo prenosi na mlade nade s kojima svakodnevno radi. No, kaže kako ne prođe dan, a da se ne prisjeti svojih igračkih dana u splitskom Hajduku.

No, isto tako ga boli i nije mu jasno kako Hajduk u zadnjih 20 godina nije postao prvakom države. Ako ga upitate, kaže da je bio uvjeren kako je ovo Hajdukova sezona, ali nakon posljednjeg poraza na Poljudu, u 31. kolu HNL-a od Istre, sve se dodatno zakompliciralo.

“A slušajte, meni je kao prvo, apsolutno drago da se Hajduk bori za naslov prvaka. Ali opet, s druge strane, nije mi drago jer toliko mu se, ajmo reći, pružala prilika da uzme to prvenstvo i nikako da napravi taj iskorak. Nikako da se odvoji od Rijeke i Dinama. Ako me pitate za Dinamo mislim da ove sezone nije u formi. Ne bih rekao da Dinamo ima lošiji igrački kadar nego sezonu prije, ali vidi se da nisu u formi. Ukratko, Hajduku se sve nudi i zaista ne bih želio da mu se sad dogodi da ne uzme tu toliko željenu titulu.”

Hajduk čeka titulu prvaka od 2005. godine. Sjećate li se vi slavlja i euforije kad ste s “Bilima” osvojili naslov prvaka?

“Naslov s Hajdukom sam osvojio 2004. godine i sjećam se da se titula čekala nekih šest godina. Kad smo osigurali titulu u Varaždinu to je bila doslovno neka eksplozija emocija. Nikad neću zaboraviti taj naš put od Varaždina do Splita, a pogotovo neću zaboraviti doček u Splitu. Zaista vam ne mogu riječima opisati što smo proživljavali. Evo, sad kad vam to pričam, iskreno, cijeli sam se naježio. To kako cijeli Split i svi Dalmatinci žive za Hajduk i kakvu euforiju donosi titula je nešto neopisivo. Mislim da je ta euforija sad i veća jer nije mala stvar da klub ima 30.000 pretplatnika.”

Igračima Hajduka sigurno nije bilo lako nakon poraza od Istre. Očito se teško nose s pritiskom?

“Što da vam ja govorim o pritisku kad smo mi nekih šest mjeseci prije osvajanja prvenstva zamalo dobili batina na treningu i to od navijača koji su nas ganjali po terenu. Razlog? Naša jako loša utakmica protiv Šibenika i izgubljeni bodovi. Eto, to vam je istina o pritisku. Dakle, ako ćemo realno to se nikako ne može uspoređivati sa sadašnjom situacijom jer trenutačni igrači Hajduka imaju podršku i igračima se ne zviždi. Dakle, imaju sve da nakon 20 godina doslovno uzmu tu titulu. Ali, ipak postoji taj ali…”

Možda je pritisak javnosti presudio da ne osvoje neke bodove koje su morali?

“Ja to ovako gledam i sve to razumijem; ne možete vi igrati nogomet ili se baviti bilo čime ako mislite da će te imati cijeli život pritisak. Nema većeg gušta nego igrati i zabiti gol na punom Poljudu, no s druge strane, kad se dogodi piz****a, da se ovako izrazim, tj. kad ti ne ide dobro, onda možeš vrlo lako psihološki pasti na dno. To je tako u Hajduku, jednostavno je to sve specifično što se tiče toga. No, tko ne zna živjeti s tim ili tko se ne zna boriti s tim, onda ne može nigdje igrati, a pogotovo ne u Hajduku.”

Pričali smo o Dinamu i Hajduku, a malo tko je očekivao ovakvu sezonu od Rijeke?

“Istina, moram reći kako je trener Đalović napravio super posao. Ja ga osobno ne poznajem, ali s obzirom da mu je Mišković prodao 3-4 glavna igrača, baš radi čuda. Upustio se u borbu za naslov prvaka i svaka mu čast. Naravno, ja ne bih volio da Rijeka bude prvak jer jasno je da želim da prvak bude Hajduk! No, ako ćemo realno mislim da trenutačno sva tri vodeća kluba imaju podjednake šanse da osvoje naslov prvaka. I isto tako sam uvjeren kako će sva tri kluba do kraja prvenstva, u sljedećih pet kola,još barem jednom kiksati.”

Gdje će te biti 3. svibnja ove godine?

“Ha, ha, nadam se da ću biti na rasprodanom Poljudu jer ipak dolazi Dinamo. No, isti dan imam utakmicu s djecom u Dubrovniku i sve ću napraviti da stignem u Split. No, takva utakmica se ipak ne propušta. Ako će igrači dati sto posto na toj utakmici, ako će maksimalno dati sve ono što mogu – a to je najbitnije – vjerujte da će navijači to prepoznati. No, za naslov prvaka trebat će i puno sreće.”