Deniz Undav je junak Njemačke! Ušao s klupe i zabio dva gola za preokret protiv Obale Bjelokosti

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AP Photo/Stephanie Scarbrough via Guliver

Iako su nogometaši Obale Bjelokosti vodili 1-0, na kraju je Njemačka slavila 2-1 golom u 94. minuti, u dvoboju drugog kola skupine E Svjetskog nogometnog prvenstva.

Obala Bjelokosti je u Torontu povela u 30. minuti kada je njemačku mrežu zatresao Frank Kessieja, dok je Njemačka izjednačila u 68., a strijelac za 1-1 je bio Deniz Undav. Drugi pogodak Undav je postigao u 94. minuti za veliko njemačko slavlje.

Na ljestvici vodi Njemačka sa šest bodova, čime je osigurala nokaut fazu. Obala Bjelokosti ima tri boda. Ekvador i Curacao su bez bodova, ali uz utakmicu manje.

U 2 sata će dvoboj drugog kola ove skupine odigrati Ekvador i Curacao u Kansas Cityju. U trećem kolu 25. lipnja igrat će Curacao – Obala Bjelokosti i Ekvador – Njemačka.

Nakon prvog poluvremena Obala Bjelokosti je vodila 1-0 golom Kessieja u 30. minuti. Akciju je započeo rastrčani i razigrani Diomande, a prvi udarac Dialla zaustavio je njemački vratar Neuer. Uslijedio je drugi pokušaj, udarac Kessieja, koji je završio u njemačkoj mreži.

U prvom dijelu Njemačka je vrlo teško probijala iznimno organiziranu i čvrstu obranu Bjelokošćana, ali je ipak postigla dva pogotka. No, golovi Pavlovića i Havertza su poništeni, oba zbog prekršaja u napadu.

Njemačka je u drugom dijelu imala period prave inicijative te je tada uspjela i izjednačiti. U 68. minuti su akciju izveli igrači koji su osam minuta ranije ušli u igru. Amiri je ubacio, a loptu dočekao Undav i iz blizine pogodio za 1-1. Isti igrač je definitivno postao njemački junak u 94. minuti kada je nakon odlične asistencije Nmeche bio strijelac za 2-1.