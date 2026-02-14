Dembele žestoko opleo po suigračima: ‘PSG mora biti na prvom mjestu, a ne pojedinci’

Parižani su razočarali unatoč velikom broju prilika (3,62 xG), a momčad Luisa Enriquea upisala je već šesti poraz u 35 utakmica ove sezone, najviše u ovoj fazi još od 2020./21. Ako u subotu svlada Paris FC, Lens će zasjesti na prvo mjesto.

Ousmane Dembele, strijelac jedinog gola za PSG, nije skrivao nezadovoljstvo.

PSG primio tri komada i neočekivano izgubio na gostovanju

“Vrlo loše smo ušli u utakmicu”, rekao je za Ligue 1+. “Rennes je odigrao jako dobro, ali mislim da mi moramo pokazati više želje.”

“Iznad svega, moramo igrati za PSG kako bismo pobjeđivali. Ako na terenu igramo kao pojedinci, to neće funkcionirati i nećemo osvojiti naslove koje želimo. Prošle sezone smo klub stavljali ispred svega, prije nego što smo mislili na sebe.

To moramo ponovno pronaći, posebno u ovakvim utakmicama”, istaknuo je Dembele i zaključio: “Znamo da smo u drugom dijelu sezone. Paris Saint-Germain mora biti na prvom mjestu, a ne pojedini igrači.”

Rennes je ovom pobjedom osmi put svladao PSG u Ligue 1 otkako je klub pod katarskim vlasništvom, a nijedna ga momčad u tom razdoblju nije pobijedila više puta.