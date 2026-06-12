Debitirao je kod Igora Tudora u Hajduku, a sada seli u klub u kojem je igrao Ante Ćorić

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Vincent Van Doornick Isosport via Guliver

Leon Kreković mogao bi uskoro napustiti Posušje i karijeru nastaviti na Malti.

Prema pisanju SportSport.ba, 25-godišnji ofenzivac nalazi se nadomak transfera u Hamrun Spartans, a pregovori između dviju strana navodno su u završnoj fazi.

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Nekada jedan od najvećih talenata Hajduka danas prema Transfermarktu vrijedi 400 tisuća eura, a za prvu momčad splitskog kluba debitirao je 2020. godine pod vodstvom Igora Tudora. U bijelom dresu upisao je ukupno 20 nastupa, postigao jedan pogodak i dodao tri asistencije, no nije uspio u potpunosti opravdati velika očekivanja.

Prošle sezone bio je jedan od najboljih igrača Posušja, za koje je u 24 prvenstvena nastupa zabio pet pogodaka i sudjelovao u velikom broju napadačkih akcija. Ipak, njegov doprinos nije bio dovoljan da klub izbori ostanak pa je Posušje ispalo iz Premijer lige Bosne i Hercegovine, zbog čega se očekuje odlazak nekoliko ključnih igrača.

Kreković je tijekom karijere nosio dresove Dugopolja, Beerschota, Šibenika, Lahtija i Kotwice prije dolaska u Posušje, a sada bi karijeru mogao nastaviti na Malti. Zanimljivo, za Hamrun prošle je sezone igrao i bivši Dinamov veznjak Ante Ćorić.