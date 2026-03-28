Debakl domaćina SP-a: Belgija im utrpala pet komada

Podijeli :

xVincentxKalutx via Guliver

Domaćin ovogodišnjeg Svjetskog nogometnog prvenstva, koje će se održati od 11. lipnja do 19. srpnja, reprezentacija SAD-a u prijateljskoj je utakmici igranoj u Atlanti doživio težak 2-5 poraz od Belgije.

Domaći su poveli golom McKenniea (39), ali potom su im Belgijanci napunili mrežu preko Debasta (45), Onane (53), De Ketelaerea (59-11m) i Lukebakia (68, 82), da bi Agyemang (87) ublažio poraz.

U subotu je u akciji bio i jedan od sudomaćina Kanada koja je u Torontu odigrala 2-2 protiv Islanda. Gosti su poveli s 2-0 golovima Oskarssona (9, 21), da bi u drugom poluvremenu David (67-11m, 75-11m) s dva pogotka iz kaznenih udaraca poravnao na konačnih 2-2.

Japan je kao gost u Glasgowu svladao Škotsku 1-0 pogotkom Ita (84), dok su dvije afričke reprezentacije koje će igrati na SP, Obala Bjelokosti i Senegal, upisale pobjede na neutralnom terenu, Bjelokošćani su u Londonu s čak 4-0 svladali još jednog sudionika SP Južnu Koreju golovima Guessanda (35), Adingra (45+1), Goda (62) i Singa (90+3), dok su Senegalci u Parizu s 2-0 pobijedili Peru, a strijelci su bili Jackson (41) i Sarr (54).

Naši susjedi Mađari i Slovenci neće na SP, a u subotu su u Budimpešti odigrali međusobni dvoboj u kojem su s 1-0 uspješniji bili Mađari golom Schoena (79).