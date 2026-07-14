De la Fuente: Nakupilo se puno napetosti…

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AP Photo/Mike Stewart via Guliver

Nogometna reprezentacija Španjolske postala je prvi finalist Svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalnom ogledu u Dallasu s uvjerljivih 2:0 nadigrala Francusku.

Pogocima Mikela Oyarzabala s bijele točke i Pedra Porra, Furija je osigurala svoje tek drugo finale u povijesti svjetskih prvenstava, a nakon susreta španjolski izbornik Luis de la Fuente blistao je od ponosa.

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De la Fuente je u prvoj reakciji nakon utakmice pokušao dočarati emocije koje vladaju u španjolskom taboru, ali i podsjetiti kako posao još uvijek nije u potpunosti završen:

“Teško je reći što osjećamo, ali to je čista sreća. Ova skupina igrača je iznimna. Još uvijek moramo napraviti jedan korak. Nakupilo se puno napetosti; velika je odgovornost biti u finalu, to je luksuz. Tek trebamo shvatiti što smo učinili.”

Potom je uputio veliki kompliment svojim izabranicima, povukavši izravnu usporedbu s kvalitetom koju posjeduju poraženi Francuzi:

“Francuska? Već smo u svlačionici rekli da ćemo se suočiti s jednom od najboljih momčadi na svijetu, s najboljim igračima na svijetu. Ali oni su se suočili s najboljom momčadi na svijetu. Moji igrači su učinili da ono što je teško izgleda lako.”

Španjolci sada mirno čekaju ishod drugog polufinalnog dvoboja između Engleske i Argentine, nakon kojeg će doznati suparnika u borbi za naslov svjetskog prvaka.