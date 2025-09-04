De Bruyneu ostao bez kapetanske trake u belgijskoj reprezentaciji

Podijeli :

Geert Vanden Wijngaert via Guliver

Belgijska nogometna reprezentacija okupila se prije kvalifikacijskih utakmica protiv Lihtenštajna (4. rujna) i Kazahstana (7. rujna), a izbornik Rudi Garcia najavio je značajne promjene u momčadi. Najvažnija vijest je da je Garcia odlučio promijeniti kapetana.

Kevin De Bruyne, ikona belgijskog nogometa, neočekivano je izgubio kapetansku traku. Nova uloga vođe reprezentacije pripala je Youriju Tielemansu, koji će biti kapetan u utakmici protiv Lihtenštajna i u budućnosti.

“Youri Tielemans bit će kapetan protiv Lihtenštajna i od sada će tu ulogu stalno nositi. On je veza između zlatne generacije i mlađih igrača,” izjavio je Garcia.

De Bruyne je preuzeo kapetansku traku u ožujku 2023., nakon što se Eden Hazard povukao iz reprezentacije, ali sada će mjesto vođe predati suigraču koji je devet godina mlađi. Do sada je De Bruyne za Belgiju odigrao 111 utakmica, postigao 31 gol i upisao 52 asistencije.