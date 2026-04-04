De Bruyne: Modrić je jedan od najboljih veznjaka svih vremena

Kevin De Bruyne je ove sezone nakon deset godina napustio Manchester City i prešao u Napoli, gdje je, nažalost, zbog ozljede odigrao tek 14 utakmica, zabivši četiri gola uz dvije asistencije.
U velikom intervjuu za Gazzettu osvrnuo se na predstojeću važnu utakmicu protiv Milana, a novinari su ga pitali i o Luki Modriću.
De Bruyne je Modrića opisao s velikim poštovanjem:
“Vrhunski igrač! Dobro ga poznajem. Suočio sam se s njim mnogo puta, razgovarali smo mnogo puta. Za mene je on jedan od najboljih veznjaka svih vremena – naravno, ne mogu raditi usporedbe između generacija, ali sigurno je među najboljima u posljednjih 20 godina.
Mislim da sam igrao protiv njega barem 20 puta, kroz utakmice Hrvatske i Real Madrida. Sada je u Milanu. Za mene je on fantastičan igrač, fantastična osoba. I ima sjajnu obitelj.”
Na pitanje o njihovom osobnom odnosu odgovorio je:
“Ne bih rekao da smo prijatelji, ali prijatelj sam s Kovačićem, a oni su jako dobri prijatelji. Često smo se susretali.”
