DAZN rangirao reprezentacije SP-a po snazi, evo kako kotira Hrvatska

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AP Photo/Frank Augstein via Guliver

Nogometni svijet zaokupljen je Svjetskim prvenstvom koje će se od 11. lipnja do 19. srpnja održavati u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku.

Dok se 48 reprezentacija priprema za put u Sjevernu Ameriku na najveći turnir, svatko ima svoje mišljenje o tome tko će slaviti, a tko podbaciti.

DAZN, streaming platforma i sportski medij, uoči natjecanja proveo je analizu i sastavio power ranking ljestvicu reprezentacija, prikupivši predviđanja 40 stručnjaka iz cijelog svijeta uz pomoć analize umjetne inteligencije. Riječ je o poretku koji procjenjuje trenutačnu snagu momčadi i podložan je promjenama.

U analizi je sudjelovalo 40 stručnjaka iz globalne mreže DAZN-a, uključujući novinare, komentatore, analitičare i bivše igrače iz Njemačke, Japana, Portugala, Španjolske, Engleske, Sjedinjenih Američkih Država i Italije. Od njih je zatraženo da svaku reprezentaciju ocijene u pet kategorija: napad, obranu, momčadsku kemiju, izbornika i iskustvo, s ocjenama od jedan do pet.

Na vrhu ljestvice, s prosječnom ocjenom 4.5, nalaze se reprezentacija Francuske i reprezentacija Španjolske, koje se smatraju najjačima na turniru.

Iako je na devetom mjestu po snazi, većina analitičara DAZN-a ne vidi reprezentaciju Hrvatske kao glavnog favorita za naslov niti kao potencijalno iznenađenje turnira. Podsjetimo, izabranici Zlatka Dalića bili su drugi i treći na posljednja dva Svjetska prvenstva.

Power ranking reprezentacija prema DAZN-u:

Francuska – 4.5

Španjolska – 4.5

Argentina – 4.4

Brazil – 4.1

Portugal – 4.1

Engleska – 4.1

Njemačka – 4.1

Nizozemska – 3.8

Hrvatska – 3.8

Maroko – 3.7

Urugvaj – 3.6

Belgija – 3.6

Japan – 3.6

Senegal – 3.5

Švicarska – 3.5

Kolumbija – 3.5

Stručnjaci su također odgovarali na pitanje o tome tko bi mogao nadmašiti očekivanja i postati “dark horse” turnira. Uvjerljivo najviše glasova dobila je reprezentacija Norveške. Skandinavci se vraćaju na najveću svjetsku pozornicu prvi put nakon 1998. godine, nakon što su se uvjerljivo kvalificirali, a predvodi ih jedan od najboljih napadača svijeta, Erling Haaland.

Osim Norveške, spominjali su se i Japan, Turska i Ekvador, dok su se među potencijalnim iznenađenjima našle i Škotska, Švedska, Švicarska i Austrija.

Favoriti za ulogu “dark horsea” prema DAZN-u:

Norveška, Japan, Turska, Ekvador, Švedska, Švicarska, Austrija, Škotska

Na ključno pitanje o mogućem novom svjetskom prvaku DAZN-ov panel stručnjaka dao je jasan odgovor. Više od polovice ispitanih predviđa pobjedu reprezentacije Francuske, koja bi tako igrala treće uzastopno finale nakon naslova iz 2018. i finala prije četiri godine.

Favoriti za osvajanje Svjetskog prvenstva prema DAZN-u:

Francuska, Španjolska, Engleska, Brazil, Portugal, Argentina, Njemačka, Japan, Nizozemska, Kolumbija, Norveška