‘Davao sam Obilinoviću 100 kuna da ne puši u sobi i još 100 da…’

Screenshot (YouTube: Podcast Inkubator)

Ante Erceg (35) ove zime napustio je nizozemsku Fortunu Sittard i potpisao za Goricu.

Iskusni ofenzivac prošle sezone stigao je u Fortunu, ali u 16 nastupa nije upisao gol ni asistenciju. Tijekom karijere igrao je za Istru, Hajduk, RNK Split, Osijek te klubove u Turskoj, UAE, Danskoj i Mađarskoj.

U intervjuu za za službeni YouTube kanal Gorice prisjetio se vremena u RNK Splitu, koji je 2010. završio treći u HNL-u i igrao protiv Fulhama u Europi, ali je 2017. ispao iz lige. Danas nastupa u Prvoj županijskoj ligi Splitsko-dalmatinske županije.

“Bilo je puno igrača, svi pitaju o anegdotama u Splitu. Bilo je osebujnih likova u toj svlačionici. Ne znam kako je ikome uspjelo skupiti ih na istome mjestu. Ali uspjelo je braći Žužul. Nestvarno smo dobro funkcionirali. Smijeh je bio svakodnevan. Put na gostovanja trajao bi nam deset minuta koliko je bilo smijeha, za tren bi prošlo. Svi su bili zaduženi za zabavu, ne samo Romano (Obilinović).

No on je predvodio. Igrači su bili jako profesionalni, radili smo i trenirali. Ne bismo bili četvrti da smo samo pili, izlazili i smijali se. Moralo se nešto i trenirati. Nevjerojatno je kako su se tako osebujni likovi skupili i disali kao jedan. Vidjelo se to i na terenu, napravili smo velike stvari. Rijetko danas netko igra Europu osim naša četiri kluba. Eto, Lokomotiva ne tako davno”, ispričao je Erceg.

Omiljena anegdota voditelja je ona o utakmici Fulhama i Splita, kada je bek engleskog kluba John Arne Riise primijetio da se u dahu splitskog nogometaša Romana Obilinovića osjeti alkohol.

“Romano mi je bio cimer. Svaki dan sam mu davao 100 kuna da ne puši u sobi, jer stvarno dobro ne podnosim kad je prostorija zadimljena. Onda sam mu dodatno davao 100 kuna da pere zube. Svako jutro bi govorio da je oprao zube i da vadim stoju”, rekao je Erceg, što možete poslušati u priloženom videu od 16. minute.

Krajem siječnja Romano Obilinović postao je igrač MNK Ustanik, kluba koji nastupa u Prvoj županijskoj malonogometnoj ligi Splitsko-dalmatinske županije. Nakon što je posljednju utakmicu odigrao 2021. za HBDNK Mosor-Sveti Jure u 2. ŽNL, što znači da sada nogomet zamjenjuje malim nogometom.

Poznat kao Žorž, bio je jedan od najboljih napadača u Sloveniji prije 20 godina, zabijajući za Tabor, Primorje, Koper i Muru. Očekivalo se da će ostvariti veliku karijeru, no 2005. prelazi u Solin, a kasnije igra za Zadar, Mosor, Imotski i RNK Split. Godine 2016. pobijedio je u showu Big Brother.