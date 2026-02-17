Dario Marešić novi je igrač Hajduka: ‘Momčad ima veliku kvalitetu, a o Klubu ne trebam ni govoriti’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

HNK Hajduk i Istra 1961 postigli su dogovor o transferu 26-godišnjeg stopera Darija Marešića koji je danas na Poljudu s Bijelima potpisao ugovor do ljeta 2029. godine, objavili su iz Hajduka.

Marešić će se već od srijede staviti na raspolaganje treneru Gonzalu Garciji, a u Hajduku će nositi dres s brojem 15.

Nogometnu karijeru započeo je u Sturmu iz Graza, grada u kojem je i rođen 29. rujna 1999. godine. Na početku seniorske karijere igrao je za drugu momčad Sturma, a ubrzo je postao dijelom prve momčadi za koju je upisao preko 80 službenih nastupa. U ljeto 2019. godine prešao je u francuski Reims, a dvije godine kasnije posuđen je austrijskom LASK-u.

U hrvatski nogomet, odnosno u redove Istre 1961 stiže u srpnju 2022. godine te je od tada za momčad s Aldo Drosine odigrao 119 utakmica u kojima je postigao sedam pogodaka. Marešić se prometnuo u jednog od najboljih stopera lige.

“Dugo je trajala ova priča, još od ljeta te mogu reći da je fantastičan osjećaj napokon biti ovdje i potpisati za Hajduk. Sretan sam što sam tu i što ću opet raditi s trenerom Garcijom. Već sam nekoliko puta rekao da je on najbolji trener s kojim sam radio. Jedva čekam još bolje upoznati ekipu i pomoći da ostvarimo ciljeve.

Ova momčad ima veliku kvalitetu, o Klubu ne trebam ni govoriti, htio sam doći u Hajduk od početka i zaista sam sretan. No neću puno pričati, želim odmah početi raditi – manje priče, više rada”, istaknuo je Marešić u svojoj prvoj izjavi nakon potpisa za Hajduk.